Le film "E.T." à voir en plein air jeudi soir à Tours

Devant l'ancienne imprimerie Mame.

L’Association Socioculturelle Courteline organise un cinéma en plein air avec la projection du film E.T. l’Extra-terrestre de Steven Spielberg le jeudi 24 août à 21h30 sur l’Esplanade Mame, 40 rue du Dr Chaumier à Tours.



Un classique du cinéma à voir ou à revoir. Venez assister à la projection en plein air d’E.T. l’Extraterrestre, film transgénérationnel qui n’a pas pris une ride depuis sa sortie au cinéma en 1982. Seul, en famille ou avec des amis, vous êtes bienvenus pour découvrir ou redécouvrir sous les étoiles les aventures d’Eliott et d’E.T.



Synopsis :



Un vaisseau spatial est contraint d’abandonner sur Terre l’un de ses passagers, un extraterrestre pataud. Celui-ci se réfugie dans une resserre, à proximité de la maison où une jeune femme élève ses trois enfants, Elliott, Michael et Gertie. Elliott abrite E.T. dans sa chambre, à l’insu de sa mère. Bientôt, l’extraterrestre parvient à se faire comprendre et à exprimer son désir : rentrer chez lui...



Des animations, des jeux et une buvette seront organisés à partir 19h30. La projection du film est prévue à la tombée de la nuit, vers 21h30. L’entrée est libre.

