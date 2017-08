Vendanges dans le Chinonais : un site web pour postuler

Et ça fonctionne "comme un site de rencontre" dixit Pôle Emploi.

Quand la fin de l'été approche, ça ne signifie pas seulement le retour en classe pour les enfants. Autre habitude de la rentrée : le rush des vendanges dans les vignes tourangelles. Et comme toujours, les viticulteurs auront besoin de bras pour récolter le raisin.

A Chinon, Pôle Emploi expérimente cette année un nouveau dispositif pour mettre en relation les vignerons et les vendangeurs saisonniers. Il s'agit d'une plateforme de recrutement sur Internet adaptée pour ce type de missions : "Maintenant ! fonctionne comme un site de rencontres. Les employeurs rentrent les qualités qu'ils recherchent chez un employé. L'algorithme sélectionne ensuite le meilleur profil correspondant à la demande et à la proximité de l'entreprise. La mise en relation est connectée, rapide et facile. Les demandeurs d'emploi peuvent venir dans une agence pour consulter le site ou bien le faire de chez eux" nous précise-t-on.

Un site similaire a déjà été testé en Bourgogne, autre région viticole. En Centre-Val de Loire, Aubigny participe aussi à l'expérience. Pour y accéder, en tant qu'employeur ou demandeur d'emploi, suivez ce lien.