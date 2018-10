Les premières photos du Trophée L'Equipe de pétanque à Tours

6 équipes sont en lice.

Depuis ce mardi, et jusqu'à dimanche, le Boulodrome de Tours accueille la 2ème édition du Trophée L'Equipe de pétanque avec 3 continents et 8 équipes représentées : le Cambodge, la Thailande, Madagascar, la Tunisie, la France, le Danemark et l'Italie + une équipe dite "de légendes".

Pas moins de 6 jours de compétition, entrée gratuite pour tous Avenue Vattel : c'est une grosse machine cette compétition avec pas moins de 3 épreuves différentes... Ce mardi ça a commencé par les doublettes (avec les Français qualifiés en demi-finale), une fois cette catégorie terminée ce mercredi on passera aux oppositions individuelles jeudi puis aux triplettes samedi et dimanche.

Parmi les personnalités les plus attendues : la championne du monde française Angélique Colombet ou, dans les légendes, les championnes du monde 1992 Ranya Kouadri et Marie-Christine Virebayre et le champion d'Europe 2017 Philippe Quintais.

Voici les photos de la journée de mardi par Morgan Morvan :