Le Tourangeau Simon Leprévost vice-champion de France de kitesurf

Le week-end dernier à Marseille, le Tourangeau Simon Leprévost - 40 ans - est devenu vice-champion de France kitesurf de Speed Crossing TwinTip, un sport de glisse consistant à évoluer avec une planche sur l’eau en étant tracté par un cerf-volant (kite en anglais) spécialement adapté, nommée aile ou voile.

Originaire de Tarbes, l'athlète qui réside désormais à Tours et travaille à la CCI Touraine pratique la discipline depuis 10 ans en tant qu'amateur... et seulement depuis quelques mois en compétition après un premier essai à La Baule.

En 2019 il souhaite poursuivre l’aventure et participer à la Coupe de France FFVL Speed Crossing TwinTip mais aussi s’ouvrir à d’autres compétitions tels que le border cross et la longue distance. Ses spots préférés pour pratique : l'Île d'Oléron et une plage près d'Arles.