Jazz en Touraine : une 33e édition avec Thomas Dutronc, Lisa Simone ou Scott Hamilton

Le festival tiendra sa 33e édition du 12 au 22 septembre

Alors que beaucoup ont encore la tête aux festivals de musique de l'été, pour d'autres c'est déjà la rentrée qui est en ligne de mire. C'est le cas notamment à Montlouis-sur-Loire où l'on s'active déjà pour préparer la 33e édition de Jazz en Touraine.





Du 12 au 22 septembre, Montlouis-sur-Loire va de nouveau vivre au rythme du jazz pour son traditionnel festival, devenu une référence au fil des ans. Avec 32 éditions au compteur, Jazz en Touraine est en effet devenu un incontournable de la rentrée culturelle en Touraine. Cette année pas moins de 150 artistes sont attendus pendant les 10 jours de l'événement que ce soit à l'Espace Ligéria, au Magic Mirrors ou dans le off du festival.

Le off, justement, toujours un moment de découverte qui séduit et qui dépasse les frontières communales de Montlouis puisque 16 artistes et groupes se produiront dans des communes associées à l'événement, que ce soit à Noizay, Esvres, Reugny, Parçay-Meslay, Saint-Avertin... De quoi prouver que Jazz en Touraine porte bien son nom en promouvant un événement dans tous les coins du département.

Concernant le « In », l'Espace Ligéria accueillera 8 soirées, dont les très attendus Thomas Dutronc (samedi 14 septembre),Lisa Simone qui se produira avec une formation en quartet le vendredi 20 septembre ou encore Scott Hamilton le vendredi 13 septembre. Des soirées à l'Espace Ligéria qui devraient assurément faire le plein et qui seront précédées par les traditionnels débuts de soirée dans le très élégant Magic Mirrors, un chapiteau tout de bois et de velours à l'ambiance cosy. Un Magic Mirrors qui accueillera également les bals brunch le 15 septembre avec Salsa ilegal et le 22 septembre avec Le Grand Pop.

Infos et réservations sur www.jazzentouraine.com