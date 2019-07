"Les Tours de Babel" : L'expo du moment à voir à Azay-le-Rideau

Depuis le 28 juin, la ville d'Azay-le-Rideau accueille une nouvelle expo d'art contemporain : « Les Tours de Babel ».

Après les Shadoks il y a deux ans, après Dali l'an passé, Azay-le-Rideau accueille une nouvelle exposition d'envergure en ce deuxième semestre 2019 avec « Les Tours de Babel », une exposition en partenariat avec le FRAC (Fonds Régional d'Art Contemporain) et qui préfigure la prochaine biennale d'Architecture organisée par ce fonds basé à Orléans, sur le thème « Nos années de solitude. »

L'expo ridelloise, présente à la salle des Halles, présente ainsi une quarantaine d'oeuvres autour de projets d'architecture expérimentale. Dessins, collages, films... autant de supports qui dressent un parcours autour de l'architecture. Au centre de cette question, celle de la tour et le mythe de Babel s'élançant vers le ciel, écrasant le reste du paysage sur son passage.

On peut voir dans cette exposition une façon de repenser voire critiquer la ville et l’habitat dans leur approche passée, actuelle, mais future avec en substant les enjeux technologiques, écologiques et sociaux.. Une exposition grand public qui interroge donc et qui montre une nouvelle fois, toute la place prise par la commune ridelloise dans l'art contemporain en Touraine....

L'info en plus :

LES TOURS DE BABEL Exposition du 28/06/2019 au 22/12/2019 Salle des Halles, Azay-Le-Rideau. 11H à 19H du mercredi au dimanche, tarif 4 euros (réduit 2 euros). Gratuit moins de 18 ans.