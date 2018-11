La scène locale à l'honneur à La Parenthèse de Ballan-Miré

Le reportage photos d'Info Tours

En première partie de cette scène locale Le groupe Alternate Cake avec Léa Ciechelski à la flute, Jean Gyomar'ch et Philippe Cann à la guitare et Matthieu Torsat Bassiste proposait sa musique acoustique inventive qui marie la tradition du jazz manouche avec des influences plus actuelles a ouvert cette soirée de belle manière et la présence de Léa Ciechelski à la flute ne fait que rehausser la qualité musicale de ce groupe.



En deuxième partie Revirvor, né en 2014, entre Tours et Londres, le groupe composé de Morgan Batterie, Thomas Guitare, Mathieu clavier, et Renn chant, propose un récital composé de mélodies envoutantes, mêlant le funk, de blues, le hip hop avec un mélange de sonorités seventies qui accompagne la voix soul de Renn, auteur compositeur. La centaine de spectateurs ne s'y est pas trompés et si une cinquantaine sont restés assis, l'autre moitié, debout devant la scène a accompagné avec moult déhanchements le jeu de scène de Renn et Thomas.



Roger Pichot