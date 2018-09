Retour en images sur les 24h Touraine VTT !

La 6e édition s’est déroulée ce week-end à Nouzilly.

Au nord du département, 318 vététistes se sont relayés durant une journée complète. À l’initiative de l’association des 24h Touraine, l’épreuve est originale et nécessite une sacrée endurance de la part des sportifs. Sur un parcours varié de 8km, les coureurs se sont affrontés en solo, ou plus généralement, en équipe de 4 à 6. L’objectif est de faire un maximum de kilomètres sur une durée de 24h.



Côté résultats, c’est la Team UVD 41 qui a emporté la 6e édition de l’épreuve avec 61 tours. Elle était suivie de près par la Brigade des Marlous. Chez les solos, Damien Richez a fini en tête avec 41 tours dans les jambes et seulement une heure d’arrêt au total.



Des animations, ainsi qu’une buvette et de la restauration étaient proposés sur place pour les spectateurs.



Info-Tours vous propose un retour en images de cette course par Laurent Depeigne...