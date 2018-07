Ce qui vous attend pendant l'American Tours Festival

Fan de vieilles voitures, de courses de tracteurs et de poker ? Pendant 3 jours, toute l'Amérique vient toquer à votre porte.

America First. Si tu ne viens pas à l’Amérique, l’Amérique viendra à toi. L’American Tours Festival débarque ce week-end au Parc Expo de Tours : toute la verve américaine sera là pour satisfaire les fadas de vieilles voitures, de rodéo et de Rock’n Roll. De vendredi à dimanche, la programmation promet d’être musclée. On vous guide pour ne rien rater...

Au programme, tout ce qu’il vous faut pour égayer vos oreilles et vous laisser pantois face à une culture toujours plus douce et légère : course de tracteurs, soirée bikers et parties de poker.

Mais le clou de ce show à l’américaine est bien dans la programmation musicale. Et tout a été prévu : avant d’assister aux concerts, des scènes dansantes pour s’initier au Rock’n Roll et au Routine swing seront à votre disposition. Et il ne faudra pas hésiter à aller s’entraîner : car pour poncer le dancefloor, vous allez le poncer ! Et c’est peu de le dire.

A l’American Tours Festival, le vendredi 13 porte chance. A 22h30 c’est Lenny Kravitz, ses 4 Grammy Awards et ses 38 millions d’albums vendus qui sera sur scène sur le circuit Speedway pour son seul concert du Grand Ouest. Et pas de panique, rebelote le samedi avec Deep Purple qui vous fera chavirer les oreilles. Le groupe fête ses 50 ans d’existence lors de cette dernière tournée mondiale. Alors c’est évidemment à ne pas louper. Et dimanche, à 17h, l’organisation a tout prévu...

Sûrement accompagné d’une bonne bière et d'un seau de pop-corn, vous pourrez rester aux States pour regarder nos bleus conquérir leur deuxième étoile. Et quoi qu’il arrive, dès 20h, Imelda May vous fera vous déhancher grâce à son Rockabilly enflammé.

Pour clôturer en beauté ce week-end chargé de plus de 35 concerts, un feu d’artifice sera tiré. Et attention, ça va faire du bruit !

AMERICAN TOURS FESTIVAL 2018 : Parc Expo de Tours

Vendredi 13 juillet 2018 de 12h à 2h

Samedi 14 juillet 2018 de 10h à 2h : 45 €

Dimanche 15 juillet 2018 de 10h à 1h : 35 €

Pass 3 jours : 59 €

Roofestitours : Vendredi et samedi de 17h à 4h