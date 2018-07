Fin de saison pour le Catch Impro

Le reportage d'Info Tours

Pour sa dernière représentation de catch impro amateur de la saison, la Cie la clef a choisi Azay-Sur-Cher pour organiser cette ultime rencontre.

Comme d’habitude, sur le ring un arbitre pas toujours neutre mais détesté par le public, sifflé dès son entrée. Ensuite un premier round avec deux équipes de catcheurs " les Océans 2 " que l’on présente comme deux incroyables gangsters aussi maladroits que peu vraisemblables, de l’autre côté " les Infiniment Petits " ils ont résisté à tous les insecticides mais avec quand même beaucoup de séquelles à cause du Roundup. À l'issue des différentes reprises l’arbitre adjuge la victoire sous les huées du public à l’équipe « les Océans2 »

Le deuxième match verra s’affronter « Les Disco Zinzin » orphelins de père et de mère morts écrasés par la foule dans un concert du groupe d’Abba en face d’eux les « Explora’ terre » avec Albert et Lucette deux frangins considérés par le commun des mortels comme des véritables gardiens de l’univers.

Au cours de ce round, ils vont tour à tour nous entrainer dans des aventures tirées au sort par l’arbitre dans des péripéties aussi loufoques que leur histoire.

Après en avoir décousu sur le ring l’arbitre leur adjuge la victoire.

Nous avons eu le plaisir d’applaudir dans les " Océans 2 " Marie Cottu, et Antoine Périgne " et pour " les infiniment petits " Aurélien Janot et Émilie Mendonça . Dans le deuxième match Céline Boulage, Sylvain Notey représentaient les " disco zinzin ", Céline Duval et Guillaume Vallée Les « explora’ Terre » sans oublier Alain Sivoyon en arbitre.

Roger Pichot