Ciel changeant cette semaine en Touraine

Après ce beau dimanche printanier, quel temps fera-t-il en Touraine la semaine prochaine ?

Lundi : Le temps sera un peu à l'image de l'humeur traditionnelle de ce premier jour de la semaine. Comment ça va ? "Comme un lundi matin" répond le ciel qui sera couvert en cette première matinée de la semaine, avec la possibilité d'une pluie éparse par dessus-tout. Heureusement, le soleil tentera de se frayer un chemin entre les nuages l'après-midi. Question température c'est plutôt la douceur qui prédominera avec 6 à 7°C au petit matin sur la Touraine et entre 10 et 11°C en plein après-midi.

Mardi : Mardi, on chante sous la pluie. Toute la journée, une petite pluie fine devrait nous accompagner en effet. Faible et modérée visiblement, mais bien présente. En revanche comme la veille, les températures seront douces avec 5°C sur Loches au petit matin, 7°C sur Chinon. L'après-midi il fera 13°C à Tours ou encore 14°C à Saint-Nicolas de Bourgueil.

Mercredi : La petite pluie faible de la veille persistera en matinée par endroits, tandis que les températures continueront de grimper avec déjà entre 10 et 11°C au petit jour. L'après-midi la pluie disparaitra petit à petit et la journée devrait se finir avec le soleil. Seul bémol, les températures ne grimperont pas en journée avec 11°C l'après-midi en moyenne.

Jeudi : Retour des fraicheurs matinales avec entre 1 et 3°C dans le département le matin. Côté ciel, les nuages seront de nouveau plus présents avec un ciel variable. Comptez 10°C en moyenne l'après-midi.

Vendredi : L'état du ciel restera changeant passant de variable à très nuageux. Dans le sud du département, du côté de Preuilly-sur-Claise ou Descartes, la pluie pourrait réapparaitre dans l'après-midi. Pour les températures, 4°C le matin et 11°C l'après-midi.

Samedi et dimanche : l'état du ciel restera changeant en Touraine avec une alternance de larges éclaircies et de passages nuageux parfois denses, accompagnés de possibles faibles averses le samedi. Dimanche, le temps devrait se dégrader au fur et à mesure de la journée et l'arrivée de nuages plus fournis, certainement gonflés de pluie. Côté températures cela sera à l'image de la semaine avec 3°C à 5°C le matin et 12°C au maximum dans la journée.