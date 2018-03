Little Rina and « the Frenchies » au Château d’Artigny

Un petit air de Saint-Germain-des-Près en Touraine

Little Rina and « the Frenchies » qui se cache derrière ce nom ? Il y a Marina Coccia alias Little Rina, le guitariste, Kevin Goubern, un saxophoniste, Étienne Quezel, un contrebassiste, Simon Buffaud et un batteur, Sammy Chapuis.

Little Rina c’est une chanteuse qui vient du rock’n roll et les Frenchies 4 swingsters, viennent de tous les horizons musicaux entre autres le swing manouche et le swing américain des années d’après-guerre.

Le château d’Artigny, habillé pour la soirée tout de bleu, avait visé juste en invitant pour cette soirée ce groupe qui nous a fait remonter le temps et pour certains chausser les baskets pour se lancer sur la piste dans des rocks, et des swings endiablés.

Avec sa voix puissante Little Rina va enchainer avec un répertoire original et détonnant accompagnée par ses quatre musiciens aussi talentueux que complices. Aussi à l’aise dans le blues que dans le jazz, Little Rina a transformé les salons du château en cave de Saint-Germain-des-Prés.

Roger Pichot