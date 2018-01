Avec les "Mirauds volants", les malvoyants peuvent aussi piloter un avion

Une démonstration s'est tenue à l'Aéroclub de Touraine à Sorigny

L’Aéroclub de Touraine basé à Sorigny organisait une animation un peu particulière le week-end dernier. En effet, les "Mirauds Volants", association d'aviateurs malvoyants ou aveugles étaient accueillis pour une opération de sensibilisation.

Depuis 1999 cette association basée à Toulouse et fondée par Patrice Radiguet (en orange sur les photos), lui-même malvoyant, s'est fixée comme objectif de permettre aux personnes déficientes visuellement de pouvoir voler grâce à un système de pilotage adapté. Lors de vols accompagnés de pilotes "valides", le système en question permet aux non ou aux mal-voyants d’avoir des indications sonores permanentes pour connaître l’incidence et l’inclinaison de l’avion, ainsi que des indications sonores à la demande via un clavier en braille, qui leurs indiquent l’altitude, la vitesse etc…