« Un Noël sur glace » avec le Cirque Georget

C'est à voir jusqu'au 6 janvier

Pour fêter la 17ème édition du Cirque de Noël , la famille Georget installée depuis 15 ans à Luynes a transformé la traditionnelle piste de cirque en une véritable patinoire pour présenter un « Noël sur glace ».



Dans un subtil mélange de la magie de Noël & des Arts du Cirque, plus d’une quinzaine d’Artistes, patineurs, musiciens, funambules, clowns, équilibristes, trapézistes ou acrobates, se relaient sur la piste aux Etoiles et créent à coup sûr l’émerveillement dans les gradins et font rêver les petits et les grands. Les plus jeunes membres de la famille sont aussi sur piste.



Jusqu’au 6 janvier 2018, les représentations se poursuivent.



http://www.cirque-georget.com/

Le reportage photos de Patricia Pireyre :