"Mon souvenir de 2017" : Gwendal Stephan

De la compagnie artistique Le Muscle

2018 n’est plus très loin… Et chaque année c’est la même chose : dans les derniers jours de décembre, on jette un coup d’œil dans le rétro. « Que retiendrez-vous des 12 mois qui s’achèvent ? » : pour la troisième année consécutive sur Info Tours nous posons cette question à celles et ceux que nous avons pu croiser au fil de nos reportages. Cette fois, nous leur avons demandé de choisir une image qui illustre un moment fort de 2017 et de nous dire ce qu’elle représentait. Aujourd’hui, la parole est à Gwendal Stephan, de la Compagnie Le Muscle.



Jour de Cher : Photo prise par Benjamin Dubuis à l’écluse de Nitray à Athée-sur-Cher durant l’événement « Jour de Cher » le samedi 15 juillet 2017 à 15h28.

"Accompagnés par Benjamin Dubuis qui réalise un reportage photo sur « Jour de Cher », nous nous échappons de l’effervescence du festival qui bat son plein pour nous rendre à l’écluse de Nitray. A peine arrivés, nous tombons soudainement sur cette image de ce couple se reposant face au Cher après avoir pique-niqué. Il reste un demi-melon et apparemment très peu de rosé. Le temps s’arrête alors brusquement. La nature reprend ses droits. Protégés par l’ombre des arbres et la fraicheur de la rivière, nos deux protagonistes, amants ou amis, ou les deux, se prélassent paisiblement sur ce ponton de bois en guise de matelas improvisé. Leurs corps baignent dans la verdure pour se fondre lentement dans les reflets de lumières de ce tableau vivant. Une ode au temps suspendu, à la nature, à la vie et à l’Amour. Dieu que je suis romantique ce matin."