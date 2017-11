Premier Afterwork de la saison au Château d’Artigny

L'afterwork, vous connaissez? C'est ce concept «cool» et anglo-saxon qui consiste à aller partager une bière, ou un verre de vin, entre amis après le travail.

Depuis quelques années, le château d’Artigny organise une fois par mois un afterwork.

Hier soir avait lieu le premier sur le thème Jazz, Boogie et vieux Rock’n roll avec sur la scène les Amuses Gueules, Didier Marty au saxo, ukulélé, guitare et chant, Pierre Yves-Plat, piano, guitare et chant, Franck Mosseler à la batterie, washboard, chant, Didier Quéron au soubassephone.

Une centaine de personnes on pu déguster les tapas et les cocktails concoctaient par le barman et admirer sa dextérité avec le shaker, mais aussi danser au son de la musique des amuses gueules jusque tard dans la soirée.

Rendez-vous est donné pour le prochain Afterwork qui aura lieu le 15 décembre 2017.

Roger Pichot