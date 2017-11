Nouvel accident grave sur la route de Loches

Entre un poids-lourds et une voiture...

Un grave accident s'est produit vers 16h ce mercredi 22 novembre sur la RD943, au niveau de la commune de Courçay. Celui-ci a fait deux blessés dont un grave, suite à une collision entre un poids-lourds et une voiture.

La circulation est coupée entre Courçay et Cormery, afin de procéder à l'enlèvement des véhicules, ce qui entraîne des ralentissements importants sur cette route fréquentée et particulièrement accidentogène. Chaque jour la RD943 est en effet empruntée par 10 000 véhicules, dont 30 % de poids lourds. Le Conseil Départemental a lancé l'an passé un vaste plan de sécurisation de l'axe entre Tours et Loches. Des travaux qui doivent prendre plusieurs années.