Semblançay : L’Association la Source fête son jubilé

Créée en 1967, l'Association La Source de Semblançay qui prend en charge des personnes handicapées fête ses 50 ans.

Réunis pour la circonstance dans le parc du domaine de la Source, les parents, les amis de l’association et leurs invités ont été reçu par Madame Anne-Marie Leroy, Présidente et fille du fondateur de l’Association Monsieur Pierre Bergon.

Son discours parla des souvenirs d’une adolescente de 13 ans lorsque, en 1967, ses parents s’associèrent à d’autres familles pour trouver ensemble et solidairement une solution autre que l’hôpital psychiatrique pour leurs enfants handicapés.

Un appartement parisien trop petit pour des réunions de parents, un quotidien absorbé par les besoins d’un enfant handicapé, des démarches épuisantes pour quelque faibles espoirs et enfin un lieu d’accueil, la Source à Semblançay. Des collectes de fonds auprès des familles sont nécessaires et beaucoup s’endettent pour rendre possible la création d’un institut médico-pédagogique. A l’automne 1967, l’établissement ouvre.

Ce parcours éprouvant par les multiples difficultés est aussi un retour sur l’après-guerre, le développement des technologies ménagères, le plein emploi, le sentiment de vivre un progrès continu, l’insouciance d’une jeunesse heureuse.

Au-delà des souvenirs, la Source peut aujourd’hui revendiquer un bilan de qualité. Huit établissements et services, des équipes de professionnels formés et qualifiés, une association toujours nourrie de projets et dynamique pour assurer les missions d’accompagnement ou de prises en charges auprès d’adultes, d’enfants, d’adolescents et leurs familles.

Beaucoup de ces personnes sont impliquées et participent au spectacle de la Légende de la source tous les étés.



L’Association source en 2017 :

Un institut médico-éducatif de 35 places.

Un Service d’Education Spécial et de soins à Domicile de 40 places.

Un Etablissement de Soutien et d’Aide par le Travail de 85 places.

Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 55 places.

Un foyer d’hébergement de 35 lits.

Deux foyers de vie de 86 lits et places.

Un foyer d’Accueil Médicalisé de 12 places.

Roger Pichot

crédits photos : Association La Source