[Jeu concours] Un baptême de l'air à gagner

L'aéroclub de Touraine vous offre un vol découverte le dimanche 1er octobre.

L’Aéroclub de Touraine, basé sur l’aérodrome de Tours-Sorigny, vous fait gagner un vol découverte lors de ses portes ouvertes au public le dimanche 1er octobre 2017 (de 10h à 18h).

Une occasion unique de survoler la Touraine et de découvrir L’Aéroclub de Touraine qui compte une centaine de membres actifs et un instructeur salarié.

Vous pourrez notamment voir les installations de l'aérodrome, vous renseigner sur le fonctionnement de l’aéroclub, le Brevet d’Initiation Aéronautique, le Brevet de Base et la Licence Pilote Privé, mais aussi découvrir les avions du club en exposition (ROBIN DR400 120 et 160 ch, TECNAM

P2002 JF) on encore découvrir comment les avions sont entretenus.





Pour remporter votre vol découverte, il suffit de nous envoyer un mail avant mercredi 27 septembre 12h00.

Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants.

Et pour vous donner envie, allez voir le reportage réalisé par 37° au sein de l'Aéroclub de Touraine.

Photo : Pascal Montagne