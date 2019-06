StorieCaniculeTouraine, #2 : Nouvelles fermetures d'écoles et inquiétude pour Avoine Zone Groove

Et les cours d'eau baissent fortement...

En raison des fortes chaleurs qui touchent l’Indre-et-Loire depuis le début de la semaine le département est placé en vigilance orange canicule pour le 3e jour consécutif ce mercredi. À 16 heures, la station météo de Parçay-Meslay enregistrait 34 degrés sous abri - contre les 38 degrés annoncés.

Jusqu’à vendredi, les températures de l’après-midi devraient néanmoins flirter avec les 40° à l’ombre, et seront encore supérieures à 30° dans le week-end. Voilà qui va entraîner une hausse de la pollution : Lig’Air annonce une dégradation de la qualité de l’air pour les prochains jours. Il est conseillé de réduire sa vitesse sur la route et d’adapter votre activité physique si vous avez des soucis respiratoires.

Plusieurs manifestations sont annulées à La Riche.

Face à cette situation assez inédite fin juin, de nombreuses mesures ont été prises depuis le début de la semaine, en particulier pour la ville de Tours qui a décidé de fermer 15 écoles et 8 crèches jeudi et vendredi. Les fêtes d’écoles prévues cette semaine sont reportées, les horaires des piscines élargis et les les parcs ouverts 24h/24 jusqu’à samedi. On vous explique tout le plan canicule de la municipalité dans cet article.

À Saint-Cyr-sur-Loire, toutes les écoles seront fermées ce jeudi et vendredi. Ce sera également le cas de l'école Joliot-Curie à Saint-Pierre-des-Corps. La commune prévoit néanmoins un acceuil au collège Pablo-Neruda pour les enfants dont les parents ne pourrait pas les garder. L'acceuil périscolaire est maintenu toute la semaine. Cependant pour les écoles qui ne sont pas fermées, des salles mieux adaptées sont tout de même prévues en cas de problème.

D’autres communes du département pourraient aussi choisir de fermer des établissements scolaires pour la fin de semaine mais pas Joué-lès-Tours : toutes ses écoles seront ouvertes les 27 et 28 juin, la ville nous l’a confirmé mercredi matin. Elle a en revanche demandé le report des kermesses et a décidé d’annuler une compétition sportive impliquant les enfants.

Des conséquences pour les événements du week-end ?

A La Riche, pas de fermetures d’écoles mais aucune activité ou sortie scolaire en extérieur. La kermesse de vendredi est annulée tout comme le tournoi de foot Fil Bleu et le bal de fin d’année des 3e du collège Lamartine. La fête de la Maison de l’Enfance a été reportée à mardi 2 juillet et les parents qui le souhaitent peuvent garder les enfants à la maison jusqu’au week-end (les repas non pris à la cantine ne seront pas facturés). Des ventilateurs, des brumisateurs et des pichets d’eau seront disponibles dans les salles de classes. Pour les personnes âgées, il est possible de s’inscrire sur le fichier canicule larichois en appelant le 02 47 36 24 24. La médiathèque n’ouvrira pas les 27 et 28 juin. Enfin, les horaires des agents qui travaillent en extérieur ont été adaptés afin de réduire leur exposition aux températures caniculaires.

D’ailleurs, la direction régionale du travail a publié des recommandations : travailler tôt le matin ou plus tard le soir, reporter les tâches lourdes physiquement, laisser les salariés autonomes pour adapter leur rythme de travail, installer en entreprise des équipements pour rafraîchir (stores, fontaines à eau...) en anticipant les achats pour prévoir des risques futurs.

Concernant les transports, on rappelle qu’un ticket FIL Bleu à 1€9à valable pour toute la journée est vendu jusqu’à la fin de cet épisode. Mardi soir, le trafic SNCF a été interrompu sur la ligne Tours-Poitiers à cause d’une trentaine de feux de talus et quelques perturbations ont encore été observées sur les rails mercredi matin.

En début de semaine, la préfecture d’Indre-et-Loire avait annoncé un renforcement du dispositif d’hébergement d’urgence avec 25 places supplémentaires au gymnase Racault de Tours, des hébergements pour femmes et familles ouverts 24h/24 dès ce mercredi et des maraudes supplémentaires de la Croix Rouge en journée.



Forte baisse des cours d'eau

La préfète Corinne Orzechowski organisait justement une conférence de presse ce mercredi pour faire un point sur la situation.

L’épisode caniculaire devrait se poursuivre jusqu’au début de semaine prochaine selon les dernières prévisions. La priorité de la préfète reste l’hébergement. Si les centre d’hébergements d’urgence sont à nouveau remplis ce mercredi soir, de nouvelles places devraient voir le jour dès ce jeudi.

Les cours d’eau sont, eux aussi, victimes de cette canicule. La Cisse est particulièrement basse et le seuil critique devrait être déclaré dès ce jeudi accompagné d’une interdiction d’arroser.

Le directeur de cabinet devrait rapidement faire un point sur tous les événements du week-end, en particulier le festival Avoine Zone Groove. Si les organisateurs ne prévoient pas de brumisateurs, des abris, de l’eau et un service de sécurité adapté, l’événement pourrait être annulé.

Pour l’instant aucun problème majeur n’a été signalé par les urgences ni dans les EHPAD.