StorieTouraine, 04/04/19 : les travaux sur le pont Napoléon repoussés, démission du maire de Montrésor, un nouveau commandant chez les pompiers de Nord Agglo...

La StorieTouraine c’est un résumé de l’actu tourangelle mis à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi...

Les travaux sur le pont Napoléon (en partie) repoussés

Un an après les travaux sur le pont Mirabeau, le pont Napoléon devait subir de lourds travaux cet été. Des travaux qui rendaient nécéssaires de couper la circulation le temps de leur réalisation avait indiqué Tours Métropole. Ce jeudi, Frédéric Augis, vice-président aux transports de la Métropole, nous indique que finalement ceux-ci sont reportés en grande partie. La raison ? Les réponses à l'appel d'offres lancé ne satisfait pas Tours Métropole. Frédéric Augis évoque des prix trop élevés de la part des entreprises qui ont répondu. Tours Métropole a donc décidé de relancer une procédure et de reporter d'un an le gros du chantier. Quelques travaux légers seront tout de même réalisés cet été, mais ils n'impacteront pas la circulation automobile; nous indique Frédéric Augis.

Le maire de Montrésor démissionne

Christophe Unrug, le maire de la commune de Montrésor, vient de démissionner sur fond de tensions au sein du Conseil Municipal du village de 350 habitants. En froid avec sa majorité, Christophe Unrug n'était plus soutenu que par une poignée de fidèles. Fatigué et évoquant même des insultes de la part d'élus du conseil municipal, il a donc remis sa démission. Son premier adjoint va assurer l'interim en attendant une nouvelle élection.

Nicolas Barnault, nouveau capitaine du centre de secours Nord-Agglo

Nicolas Barnault a été officiellement nommé capitaine du centre de secours des pompiers Nord-Agglo ce lundi lors de la passation de commandement. Il remplace la capitaine Hélène Sabourin qui dirigeait la caserne de Tours Nord depuis six ans et qui rejoint le groupement Ouest des Sapeurs Pompiers. Nicolas Barnault était jusque là chef du service des opérations au SDIS 37

Place aux Play-Off pour les handballeuses de Chambray

Les filles du CTHB ont terminé la saison régulière de championnat hier soir par une défaite serrée à Toulon (28-27). Pas très grave, les Chambraysiennes étant déjà qualifiées avant ce match pour les play-off. Elles terminent finalement 7e de la saison régulière et défieront en quart de finale l'équioe de Brest qui a terminé à la deuxième place.