Le Tourangeau Laurent Jubert ne terminera pas la Route du Rhum

Il a abandonné ce mardi.

Depuis son départ de St Malo le 4 novembre dernier, Laurent Jubert a cumulé les avaries. Le kiné tourangeau engagé dans la Route du Rhum avec son voilier Renaissance rebaptisé l'Espace du Souffle n'ira pas au-delà de la ville espagnole de La Corogne.

Parti pour traverser l'Atlantique en un mois afin de faire la promotion du Moi(s) Sans Tabac qui encourage fumeuses et fumeurs à stopper la cigarette pendant 30 jours afin de maximiser leurs chances d'abandon définitif du tabac, le skipper de l'Espace du Souffle de Tours a d'abord dû s'arrêter pour éviter une tempête avant de faire une nouvelle halte à Loient pour réparer son voilier.

De nouveau stoppé à La Corogne suite à une panne moteur, il a annoncé ce mardi qu'il renonçait à rejoindre la Guadeloupe pour des raisons de timing et de logistique, voici le texte complet publié sur la page Facebook de son projet :

"J’ai appris ce matin que les réparations nécessitent malheureusement la commande d'une pièce dont le délai de réception est trop important au vu du calendrier déjà bien avancé.



Il sera impossible d'arriver en Guadeloupe dans des temps acceptables qui prennent en compte les contraintes d'organisation post-course: présence de l'équipe sur place, pris en charge du bateau...



Ce sont ces éléments extérieurs multipliés qui nous font donc prendre aujourd’hui cette bien difficile décision…. mais nécessairement raisonnable… de ne pas traverser l'Atlantique. Cette décision ne pouvoir poursuivre cette longue route est difficile.



Je suis évidemment extrêmement déçu et très attristé… pour moi comme pour tous mes compagnons d’aventure qui m’ont suivi et encouragé jusque là.



Néanmoins si, comme pour une quarantaine de bateaux depuis le 4 novembre, cette Route du Rhum s’arrête ici pour le Souffle Court, j’ai décidé de continuer notre "Moi(s) sans tabac" depuis le bord en convoyant le bateau jusqu'à son port d'attache.



Le mois de Novembre n'est pas terminé : je continuerai donc pendant ces quelques jours en mer, puis à terre, de diffuser des vidéos de prévention et de conseils pour vous accompagner dans l’arrêt du tabac.



Merci pour vos nombreux messages de soutien et d'encouragement que j’ai pu lire avec émotion et qui m’ont redonné le sourire !



Allez ! On ne lâche pas les efforts entrepris ensemble pour quitter la cigarette !"