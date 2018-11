Gilets jaunes : le point sur la situation à 12h30

Ce 17 novembre les Gilets jaunes entrent en action avec une journée de mobilisation. Retrouvez le point sur la situation en Indre-et-Loire tout au long de la journée.

Le point à 12h30

Selon la Préfecture ce sont 1300 personnes qui manifestent depuis ce matin dans le département. 25 points de rassemblements avec barrages filtrants sont également recensés.

Parmi les zones bloquées, citons notamment les alentours des zones commerciales (Chambray, Saint-Cyr, Tours Nord) ainsi que les grands axes (Rocade entre Joué et Chambray). Du côté de l'A10, plusieurs kilomètres de bouchons sont indiqués autour du péage de Monnaie.

Ailleurs dans le département des points de blocage sont signalés sur Amboise, Chinon et Azay-le-Rideau ainsi qu'au niveau des bretelles d'autoroute de Château-Renault et Sainte-Maure.

Si dans l'ensemble tout se passe plutôt dans le calme, quelques tensions sont néanmoins à signaler entre automobiliste et gilets jaunes.

Du côté du réseau Fil Bleu, selon le point fait à 12h, les perturbations sont les suivantes :

L3ab et 4 : l'arrêt Atlantes n'est pas desservi. Se reporter à Parc Expo



L16 perturbée dans les 2 sens : les arrêts Grands Mortiers, Monteil et Atlantes ne sont pas desservis.



Retour à l'itinéraire normal des lignes 5, 14 et 51.

Des retards sont à prévoir sur ces lignes.

Le point à 10h :

La circulation est difficile sur certains axes. Aux abords de la zone des Atlantes-Ikea, les accès restent compliqués en venant du pont d'Arcole ou de l'avenue Pompidou. Les Gilets jaunes procèdent à des barrages filtrants aux ronds-points. Ils bloquent également l'accès au souterrain des Atlantes.

A Tours Nord et Saint-Cyr c'est la zone autour des magasins Auchan qui subit des perturbations.

Dans le centre-ville, les manifestants ralentissent la circulation au niveau de la place Jean Jaurès.

Concernant le réseau Fil Bleu, le point info trafic précise que des retards sont à prévoir sur l'ensemble du réseau.



Le point à 8h30 :

Les Gilets Jaunes se sont retrouvés ce samedi 17 novembre au matin pour entamer leur journée de mobilisation. Ce mouvement citoyen, né sur les réseaux sociaux a pris une ampleur ces dernières semaines, signe du mécontentement d'une partie de la population envers le gouvernement et le président Macron.

A Tours, à 7h du matin ils étaient environ 500 à s'être rassemblés au parc des expositions. Un peu avant 8h, trois cortèges se sont formés.

Un en direction du périphérique vers Chambray. Un cortège en mode "opération escargot". Pour l'heure il est difficile d'en savoir beaucoup plus sur ce qui va être bloqué concrètement, l'organisation étant un peu décousue.

Un deuxième cortège prenait de son côté la direction de l'A10 en direction du péage de Monnaie que certains voulaient bloquer.

Enfin le troisième convoi a occupé le rond point d'Ikea et doit actuellement prendre la direction du centre-ville de Tours et de la place Jean Jaurès.

Ce qu'on peut dire c'est que la motivation semble forte chez les manifestants et que les choses se passent dans une ambiance bon enfant.

D'autres rassemblements étaient également prévus ailleurs ce matin (Auchan à Tours Nord, Azay le Rideau...), nous essayerons de vous tenir informés dès que nous aurons des informations.

Concernant les perturbations, celles-ci seront à appréhender au fur et à mesure de la journée, les choses se faisant de façon assez spontanée. Il est donc difficile de prévoir les zones qui seront perturbées.

A 8h30, les conditions de circulation sont difficiles sur le périphérique dans les deux sens, au niveau de La Riche, le boulevard Louis XI est également bloqué.

Sur le réseau Fil Bleu, à 8h du matin seule la Ligne 3 était perturbée au niveau de la zone du parc des Expositions. Pour connaître l'évolution du trafic vous pouvez vous reporter sur le site de Fil Bleu qui mettra les informations en direct au long de la journée.