On a été voir les 24h Vélo du Mans

Une course impressionnante sur le circuit Bugatti

Le week-end dernier, petite infidélité à notre Touraine chérie, pour prendre la direction de la Sarthe et du circuit Bugatti au Mans. Ce circuit qui accueille les célèbres 24h moto et auto (en partie) s'apprête à vibrer pour une autre course de 24h, plus insolite cette fois puisqu'il s'agit des 24h à Vélo. Une course qui célébrait cette année sa 10 édition.

Au total ce sont environ 2500 coureurs qui étaient inscrits pour 513 équipes au départ. La course est en effet ouverte à tous et laisse le choix du nombre d'équipiers : de 2, 4, 6 ou 8... et certains même en solo !

Une course impressionnante et usante que nos photographes Annie et Laurent Depeigne ont capté :