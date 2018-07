Jean-Marc Ettori agressé à son domicile en Corse

3 hommes cagoulés ont agressé le président du Tours FC

Le président du Tours FC et de l'entreprise Corsica Tours, Jean-Marc Ettori a été agressé à son domicile situé à Porto-Vecchio en Corse apprend-on ce mardi matin.

L'information révélée par BFM TV a été confirmée par le procureur de la République d'Ajaccio. Dans la nuit de lundi à mardi, 3 hommes armés et cagoulés ont pénétré dans la maison de Jean-Marc Etorri et lui ont extirpé de l'argent liquide et de l'or pour un montant estimé entre 10 et 50 000 euros.

Non blessé, Jean-Marc Etorri serait néanmoins choqué. Quant à ses agresseurs ils n'ont pas été retrouvés à l'heure actuelle. Une enquête a été ouverte.