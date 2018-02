Cette fois avec le Soleil.

En attendant la neige prévue vendredi (attention, alerte orange), et avant qu'elle ne fonde, on a profité du Soleil de ce jeudi pour capturer de nouvelles images... Parce que ça n'arrive pas si souvent et qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien.

Voici une photo de Laurent Geneix à la gare de Tours

Des clichés de Laetitia du côté d'Ambillou...

Et on termine à Tours, en bord de Loire...