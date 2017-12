Elections en Corse : Jean-Marc Ettori en 4e position au premier tour

Le président du Tours Football Club est candidat sur la liste soutenue par La République En Marche

Après le football et les affaires (il est à la tête de Corsica Tour, une entreprise spécialisée dans le tourisme en lien avec l'île en question), Jean-Marc Ettori s'est lancé dans la politique. Celui qui n'a jamais caché sa sympathie pour le Président de la République Emmanuel Macron est en effet candidat sur la liste "Andà per Dumane" (La République En Marche), aux élections territoriales corses dont le premier tour s'est déroulé dimanche 03 décembre 2017.

Ces élections doivent permettre de définir les 63 conseillers qui composeront la première Assemblée de la collectivité unique de Corse qui remplacera les deux départements et la collectivité territoriale corse.

Après le premier tour, la liste "Andà per Dumane" est arrivée en 4e position avec 11,26% des voix, ce qui lui permet d'accéder au 2e tour. Elle est cependant arrivée loin derrière celle des autonomistes de Gilles Simeoni et des indépendantistes de Jean-Guy Talamoni, arrivée largement en tête avec 45,36 % des voix. La liste « A strada di l’avvene » de la droite régionaliste a obtenu 14,97 % et celle « Voir plus grand pour elle » des Républicains, 12,77 %.

Le deuxième tour se déroulera dimanche 10 décembre. Le scrution se déroule à la Proportionnelle. En 7e position sur la liste LREM, Jean-Marc Ettori a, vu les résultats du premier tour, peu de chances de siéger à l'Assemblée de Corse.