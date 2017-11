Le Tourangeau Antoine Heurteux, meilleur apprenti boulanger de France

Il a 19 ans.

Le 25 octobre 2017, s’est déroulé à Nantes dans le cadre du salon SERBOTEL, la Finale Nationale du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » de la SNMOF (Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France).



Le Tourangeau Antoine Heurteux, 19 ans, y a décroché le prix du meilleur apprenti boulanger de France. Une distinction et récompense qui fait la fierté de son maître d’apprentissage, Frédéric Flu, patron des Gourmets à la boulangerie-pâtisserie située dans la galerie d’Auchan à Saint-Cyr sur Loire. Antoine y est entré comme apprenti en 2013, alors qu’il sortait du collège. Deux ans plus tard, il obtenait son CAP de boulanger, avant d’être couronné deux fois du titre de meilleur jeune boulanger d’Indre-et-Loire, en 2014 et en 2015. Il enchaîne ensuite diplômes et distinctions : mention complémentaire boulangerie spécialisée ; mention complémentaire pâtisserie boulangère ; meilleur apprenti d’Indre-et-Loire et médaille d’argent aux Olympiades des métiers en 2016 ; meilleur apprenti de la région Centre - Val de Loire en mars 2017.



Un beau parcours pour ce vrai passionné, qui prépare le brevet professionnel et envisage déjà une nouvelle participation aux Olympiades des métiers en 2018. Il y visera la médaille d’or.



Pour obtenir son titre de MAF (Meilleur Apprenti de France), Antoine a dû réaliser, en huit heures, une pièce décorée sur le thème de la magie de Noël, ainsi qu’un pain de tradition française, un pain de campagne, des viennoiseries, des brioches, devant le public et le jury constitué d’une vingtaine de boulangers MOF(meilleurs ouvriers de France).



De son côté, Frédéric Flu a obtenu cette année, le prix du maître d’apprentissage en récompense de son engagement dans la transmission du savoir-faire.

Patricia Pireyre