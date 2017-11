Mal garé à Tours ? Les cyclistes vous surveillent...

Ils s'agacent du nombre important de véhicules sur les bandes cyclables.

Ça peut être La Poste qui s'arrête pour distribuer un colis. Ou une personne qui va chercher du pain à la boulangerie. Cela peut aussi être le véhicule d'artisans qui stationnent là le temps d'un chantier, ou encore des automobilistes qui en ont marre de chercher pour trouver une place... Les raisons sont multiples, et le phénomène récurrent : à Tours (comme ailleurs), on voit souvent des voitures, camionettes ou autres véhicules à moteur garés sur les espaces réservés aux vélos en bordure de route. Sur les réseaux sociaux, les photos sont fréquentes. Avec un hashtag bien particulier : #GCUM. Comprendre "Garé Comme Une Merde".

Agacés par ces incivilités (théoriquement punies par une amende de 135€ pour stationnement très gênant, mais dans la réalité rarement sanctionnées), des membres du Collectif Cycliste 37 se sont mobilisés au petit matin ce vendredi. Dès 8h, ils ont formé une chaîne humaine Rue Maginot à Tours Nord afin de protéger les espaces dédiés aux cyclistes. Une action symbolique pour tenter de sensibiliser les automobilistes...

"Le vélo, c'est pratique et agréable tant que les pistes et bandes cyclables sont circulables... Or, une minorité d'automobilistes indélicats n'hésitent pas à stationner sur les aménagements prévus pour les cyclistes. Mais comme les automobilistes sont très nombreux, même une minorité, ça fait beaucoup ! Certains cyclistes sont donc contraints de modifier leur trajet pour éviter les secteurs les plus concernés. D'autres préfèrent se mettre en infraction (en circulant sur le trottoir, par exemple) aux endroits où ils ne se sentent pas en sécurité" explique l'association.

A noter que les piétons peuvent aussi être victimes des #GCUM quand des voitures se garent sur un trottoir déjà pas très large à la base (les personnes avec poussette ou en fauteuil roulant doivent parfois descendre sur la route pour franchir cet obstacle). Récemment, on a même vu la camionette d'une entreprise de publicité se garer... au milieu de la route le temps de "redécorer" un abribus, obstruant du coup la visibilité sur un passage piéton. Vraiment pas malin. Ça ne dure souvent que quelques minutes, c'est souvent justifié par un manque de places à proximité mais cela peut mettre en danger d'autres personnes... Et ça, ces quelques conducteurs n'y pensent pas ayant probablement dans la tête l'idée de marcher le moins possible pour gagner du temps. Pourtant, c'est bon pour le corps l'exercice...