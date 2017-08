Nuit blanche pour les pompiers tourangeaux dans l’Hérault

Ils sont engagés sur un feu depuis ce mercredi.

Partis samedi matin de Tours pour renforcer les équipes du sud-est de la France, 20 pompiers d’Indre-et-Loire formés pour lutter contre les feux de forêt combattent actuellement un incendie à proximité de Pezenas (Hérault). Basés à Aix-en-Provence, les hommes du SDIS37 et leurs 7 véhicules ont donc pris la route de la région de Montpellier dans l’après-midi de mercredi. Et c’est escortés par les gendarmes qu’ils sont arrivés jusqu’au site où ils attaquent désormais les flammes.



L’incendie a déjà détruit plus de 500 hectares de forêt, deux campings ont également été évacués. Les pompiers tourangeaux et leurs collègues de la colonne ouest (Loire Atlantique, Cher et Indre) sont restés sur le pont toute la nuit aux côtés des pompiers languedociens. Ce jeudi matin, ils faisaient une courte pause de 2h, le temps aussi de faire le plein d’eau, avant de poursuivre leur mission.



D’après nos confrères de E Métropolitain le feu est désormais fixé. Plusieurs avions bombardiers d’eau ont été mobilisés. Une maison a été détruite. Le sinistre s’est déclaré mercredi vers 14h après un premier départ dans la matinée. Un scénario qui intrigue les enquêteurs de la gendarmerie qui cherchent maintenant à en déterminer l’origine.