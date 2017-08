Sur Terre, Tours est à l'exact opposé du Pacifique

Un site permet de s'en rendre compte en un clic.

Petite leçon de géographie... Il se passerait quoi si l'on décidait de creuser tout droit depuis Tours jusqu'à l'autre bout de la planète ? Ça prendrait des années et des années, il faudrait réussir à traverser le noyau de la Terre... Autrement dit, c'est impossible. Mais grâce à Internet, on peut quand même avoir une petite idée.

Un site vous permet donc de voir à quel autre point de la Terre est relié votre ville ou votre village. On va un peu casser le suspense mais que l'on soit à Tours, Loches, Chinon ou Amboise on finit à chaque fois... en plein milieu du Pacifique, au large de la Nouvelle-Zélande. En revanche si vous avez un peu de temps à perdre, ou juste de la curiosité naturelle, vous pouvez jouer avec d'autres grandes villes du monde et voir ce que cela donne...