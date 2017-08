Homosexuels en Tchétchénie : le Centre LGBT de Touraine veut une réaction des autorités

Pour condamner la politique du pays.

Communiqué de presse :

Les autorités de Tchétchénie ont lancé, depuis la fin mars, une opération de répression contre les homosexuels et les personnes soupçonnées de l'être. Plus d'une centaine de personnes, des hommes âgés de 16 à 50 ans, ont été arrêtées, torturées, et sont détenues dans des « prisons secrètes » du pays. D'après les témoignages, les détenus sont torturés et contraints de livrer les noms d'autres homosexuels de leur entourage (sources : Novaïa Gazeta). Les autorités tchétchènes mises en place par Vladimir Poutine réalisent une purge. Le silence médiatique en France et l'inaction du gouvernement est préoccupante. Comment au XXI ème siècle peut-on tolérer des camps de concentration ?



C'est pourquoi le Centre LGBT de Touraine dénonce ces actes d'une incroyable barbarie et appelle les élus et le gouvernement français à une action urgente. La communauté internationale ne peut pas rester silencieuse devant de tels crimes.

